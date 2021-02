WochenmÃ¤rkte: Schon da gewesen?

UK follow site. First and foremost, we care about the students who come to us. Being a student is harder than ever before. You're not just a student. You're a parent, a carer, an employee. You're juggling several balls in the air to keep your life in balance, and essays can be the thing to knock that careful routine out of place. Rather than struggling alone, you'll go to an essay "Frische Lebensmittel. Eine breite Palette regionaler Waren und Produkte. Und dazu Händler, die mit Leidenschaft und Herzblut persönlich ihre Kundschaft bedienen", schwärmt Dr. Robert Franke, Amtsleiter der Wirtschaftsförderung, im Vorfeld der Werbekampagne. Ab 23. Februar wirbt die Landeshauptstadt für zwei Wochen auf 260 City-Light-Plakaten und im Netz für ihre Wochenmärkte. Die Plakate gehören zur Reihe „Maximal lokal“, mit der sich die Stadt seit Ende des ersten Lockdowns für die hiesige Wirtschaft stark macht.

Aktuell bietet Dresden elf Wochenmärkte im gesamten Stadtgebiet an, dazu gehören unter anderem die Märkte auf der Lingnerallee, am Münchner Platz, am Alaunplatz und am Schillerplatz. Ab 14. April kommt ein weiterer Markt am neugestalteten Bönischplatz dazu. Damit hat auch die Johannstadt jeden Mittwoch ihren eigenen Wochenmarkt.

Die Werbekampagne richtet sich damit also nicht nur an die Kunden: „Wir sind immer auf der Suche nach neuen Händlerinnen und Händlern und freuen wir uns über Bewerbungen für Standplätze auf einem unserer Wochenmarktplätze", ergänzt Megyesi-Lukaß von der Marktgilde.

