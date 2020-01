Urlaub in deiner Stadt: Plätze frei

Dresden. Noch bis 1. März läuft die Aktion "Urlaub in deiner Stadt", bei der ausschließlich Einwohner der Postleitzahlregion "0" Hotelaufenthalte zu günstigen Konditionen buchen können. Insgesamt beteiligen sich 84 Hotels in Mitteldeutschland an der Aktion, in vielen gibt es noch freie Zimmer. Zu jeder Buchung gibt es zudem "2 für 1"-Angebote dazu, zumeist Tickets für Museen, Ausstellungen, Wellness oder den Zoo. Alle Details zur Aktion finden sich unter www.urlaubindeinerstadt.de.

