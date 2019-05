Traumhochzeit 1719 reloaded

Fangen wir mal ganz von vorn an, bei August dem Starken. An dem kommt ja keiner vorbei in Dresden. Nun scheinbar auch nicht mehr beim Thema Hochzeit. Denn 1719, also vor genau 300 Jahren, richtete Dresdens Herrscher eine gigantische Hochzeit für seinen Sohn Friedrich August und dessen Zukünftige (Kaisertochter Maria Josepha von Österreich) aus. Gefeiert wurde vier Wochen lang und das Fest galt schon damals als Jahrhundertereignis, das alle anderen Feste an den anderen europäischen Höfen weit in den Schatten stellte.

300 Jahre später: Ja-Wort im Residenzschloss

Weil sich das Ereignis nun just zum 300. Mal jährt, wird in diesem Jahr die glamouröse Hochzeitsfeier von 1719 in den Mittelpunkt der touristischen Vermarktung von Dresden und dem Elbland gestellt. Und zum umfangreichen Programm »Dresden Elbland. 1719 reloaded« gehört eben auch eine ganz besondere Traumhochzeit, für die man sich allerdings bewerben muss. Kleiner Tipp: Am besten geht das mit einem tollen Video ...

Hochzeitstermin: 8. Oktober 2019

„Wir haben es geschafft, eine absolute Ausnahmegenehmigung für eine standesamtliche Trauung im Kleinen Ballsaal des Dresdner Residenzschlosses zu erwirken", sagt Dr. Jürgen Amann, Geschäftsführer der Dresden Marketing GmbH. »Nur dieses eine Mal, am 8. Oktober 2019, darf sich ein Paar in dem glamourösen Marmorsaal des Residenzschlosses das Jawort geben, Empfang für Brautpaar und 40-köpfige Hochzeitsgesellschaft inklusive.« Was außerdem dazu gehören wird sind Kutschfahrt zum Schloss, pompöse Dekoration aus echtem Meissener Porzellan und Übernachtung in herrschaftlichen Gemächern im Hotel Taschenbergpalais Kempinski.

Was das Paar mitbringen muss? Zumindest eine gehörige Portion Begeisterung für Dresden Elbland sollte es zeigen und Freude daran haben, ihre standesamtliche Trauung mit der breiten Öffentlichkeit zu teilen.

Bis 30. Juni können sich Paare bewerben unter Jaichwill@marketing.dresden.de