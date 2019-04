Tischtennis Champions Tour: Boll, Filus & Co. kommen

Dresden. Nach fünf Jahren macht die Tischtennis Champion's Tour wieder in Dresden Station. Am 18. Mai dürfen sich alle Fans dieser Sportart auf ein ganz besonderes Highlight in der Margon Arena freuen: Timo Boll, Ruwen Filus und andere große Namen des Tischtennis zum Greifen nah. Tickets für die Tischtennis Champion's Tour gibt es ab 17. April im Vorverkauf in der Geschäftsstelle des StadtSportBund Dresden e.V. (Bodenbacher Straße 154) und im Tischtennis-Center Bernd Reinhold (Freiberger Straße 57). Erwachsene zahlen 14 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sowie Inhaber des Dresden Pass/Ehrenamtspass nur acht Euro. Für Kinder unter sieben Jahren ist der Eintritt frei. An der Abendkasse sind die Tickets etwas teurer. 18. Mai, ab 18 Uhr, in der Margon Arena Bodenbacher Straße

