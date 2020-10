Striezelmarkt: Baum kommt, Markt unklar

Dresden. Immerhin: Auf dem Dresdner Altmarkt wird auch in diesem Jahr eine große Tanne stehen und in der Adventszeit bis zum Weihnachtsfest leuchten. Gefällt wird der Baum am 31. Oktober in der Dresdner Heide, danach per Tieflader-Lkw über Radeberger Landstraße, Fischhaus- und Bautzner Straße ins Stadtzentrum gebracht. Ab 12 Uhr wird der Transport auf dem Altmarkt eintreffen und das Baumaufstellen beginnen. Was wird aus dem 586. Dresdner Striezelmarkt? Alles andere rund um den diesjährigen Striezelmarkt ist wieder offen. "Durch die Corona-Pandemie ist der Striezelmarkt von zahlreichen Veränderungen und auch Unwägbarkeiten geprägt“, so Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Nur der Baum bliebe "eine unumstößliche Konstante unserer städtischen Advents- und Weihnachtstradition". Fakt ist: Der Striezelmarkt kann im November in seiner neu geplanten Form nicht stattfinden. Auf Grund des Infektionsgeschehens und nach den Festlegungen der Bundesregierung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind ab 2. November Veranstaltungen bis Ende November untersagt. Das betrifft auch die thematischen Weihnachtsmärkte. „Wir verfolgen den Gedanken der Weihnachtsstadt Dresden dennoch weiter und prüfen, welches weihnachtliche Geschehen nach den Festlegungen in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz mit der Kanzlerin im Dezember denkbar wäre“, sagt Hilbert. Und Wirtschaftschef Dr. Robert Franke erklärt: „Wir wissen um die wirtschaftliche Relevanz des Striezelmarktes für Händler, Gastronomen und den Einzelhandel und versuchen Weihnachtmärkte in Dresden zu ermöglichen. Deshalb werden wir uns jetzt mit den Händlern und sonstigen Beteiligten vom Striezelmarkt und den thematischen Weihnachtsmärkten in Verbindung setzen und darüber sprechen, wer in welcher Form im Dezember gern auf den Märkten vertreten wäre." Immerhin: Auf dem Dresdner Altmarkt wird auch in diesem Jahr eine große Tanne stehen und in der Adventszeit bis zum Weihnachtsfest leuchten. Gefällt wird der Baum am 31. Oktober in der Dresdner Heide, danach per Tieflader-Lkw über Radeberger…

