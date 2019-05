Sachsens größter Film-Flohmarkt

Dresden. Zum mittlerweile zehnten Mal öffnet am 4. Mai im UFA-Palast die Dresdner Filmbörse ihre Tore. Von 10 bis 16 Uhr werden im weitläufigen Foyer des Kristallpalastes zahlreiche Devotionalien für Filmbegeisterte angeboten – von Kinoplakaten, Fotos und Autogrammen über DVDs, Filmbücher bzw. -magazine und Videos bis hin zu Comics und Sammelbildern. Highlight der Filmbörse ist auch diesmal wieder die Versteigerung von (handsignierten) Postern, Bannern und Aufstellern der großen Blockbuster des vergangenen Jahres durch das Moderatorenduo H-Nes und Eyelander. Der Erlös der Auktion wird am 5. Mai an den Dresdner Verein »Sonnenstrahl e.V.« übergeben, der an Krebs erkrankte Kinder und ihre Familien unterstützt. Durch das große Engagement von Moderatoren und Filmfans gleichermaßen konnten in den letzten Jahren so bereits über 10.000 Euro für verschiedene Dresdner Institutionen gesammelt werden.