Sachsenpokal: SGD vs. FC International Leipzig

Bombenentschärfung verschoben

Lauchhammer. Die Krisenstäbe der Stadt Schwarzheide und der BASF Schwarzheide GmbH haben in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst des Landes Brandenburg entschieden, dass die für den 10. Oktober geplante Entschärfung der amerikanischen Fliegerbombe auf Sonntag, 25. Oktober, verschoben ist. Das berichtet Ute Kolanowski aus der Stadtverwaltung Schwarzheide.Am 8. Oktober, 9.30 Uhr, wurde auf dem Werksgelände der BASF Schwarzheide GmbH bei Bauarbeiten eine amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe befinde sich auf dem Werksgelände der BASF Schwarzheide GmbH und sei bezündert - das heißt, die Bombe ist mit einem Kopf- und einem Heckzünder ausgestattet. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe eine Lageeinschätzung vorgenommen. Es gehe keine Gefahr von der Bombe aus - die Lage sei unter Kontrolle. Der Fundort sei gesichert und weder zugänglich noch einsehbar. Der Terminaufschub von nunmehr 14 Tagen werde bei BASF genutzt, um eine bessere Betriebssicherheit für die Anlagen zu schaffen und gegenenfalls eine mögliche Evakuierung der Bevölkerung am 25. Oktober zu vermeiden.Die Krisenstäbe der Stadt Schwarzheide und der BASF Schwarzheide GmbH werden in den nächsten Tagen in enger Abstimmung miteinander und mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg alle Vorbereitungen für eine Entschärfung der Bombe treffen.Die Krisenstäbe der Stadt Schwarzheide und der BASF Schwarzheide GmbH haben in Abstimmung mit dem Kampfmittelräumdienst des Landes Brandenburg entschieden, dass die für den 10. Oktober geplante Entschärfung der amerikanischen Fliegerbombe auf…