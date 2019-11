Prince of Pompöös liest im Thalia

Dresden. Harald Glööckler, Designer, "Prince of Pompöös", bekannt für Prunk und Luxus - er kann auch anders. Wie genau, das wird er am 16. November bei der Präsentation seines Buches "Vor Zwölf - High Time" bei Thalia Dresden Haus des Buches (Dr.-Külz-Ring 12) zeigen (erschienen im MusketierVerlag). Glööcker wird von 13 bis 14 Uhr persönlich vor Ort sein. Mit seinem neuen Buch zeigt der Exzentriker, dass er auch andere Facetten hat. Ihm liegen die Schöpfung und die Tiere sehr am Herzen. Glööckler engagiert sich schon seit vielen Jahren für Tierschutz und Kinder in Not. Bei der 14. Hope Gala Dresden am 16. November wird er deshalb Gast zu sein und als Losverkäufer für das Projekt Hope Cape Town arbeiten. In seiner gesellschaftskritischen Auseinandersetzung widmet sich Harald Glööckler den Fragen: Warum haben wir Menschen uns so entwickelt, dass wir unseren Planeten Erde zerstören, verwüsten, verschmutzen und andere Lebewesen quälen und töten? Wie konnte es soweit kommen? Dabei klagt er nicht an. Er will die Verantwortung, die jeder Mensch selbst in sich trägt, weder an die Politiker, noch an die Gerichtsbarkeit abgeben. Es ist 5 vor 12, aber noch nicht zu spät, um unser Verhalten zu ändern, die Welle der Brutalität und Zerstörung zu stoppen und die Erde bunter und schöner zu machen. Harald Glööckler vermittelt einfühlsam seinen Eindruck, wo wir heute stehen und welche Möglichkeiten uns bleiben, die Entwicklung der Welt positiv zu beeinflussen. Ein Plädoyer für ein Dasein in Liebe, Freundlichkeit und Verantwortung gegenüber der Natur und aller Lebewesen.