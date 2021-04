Polizeiaktion gegen Kinderpornographie

Die Staatsanwaltschaft Dresden und die Polizeidirektion Dresden haben heute (28. April 2021) im Rahmen einer "Gemeinsamen Einsatzmaßnahme Kinderpornographie" umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durchgeführt. Dazu wurden in 25 von der Staatsanwaltschaft Dresden gegen insgesamt 30 Beschuldigte geführten Ermittlungsverfahren 34 Wohnungen in den Stadtgebieten von Dresden, Meißen und Pirna sowie der angrenzenden Umgebung durchsucht.

Dabei wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, insbesondere 78 Handys, 54 Computer und mehrere hundert Speichermedien.

An dem Einsatz waren 58 Beamte der Polizeidirektion Dresden sowie etwa 150 Beamte der Sächsischen Bereitschaftspolizei beteiligt.

Die Dresdner Polizei hat es derzeit auch mit mehreren Fällen von verdächtigem Ansprechen von Kindern zu tun. So hat am 27. April gegen 7.50 Uhr hat ein Unbekannter ein Mädchen (9) an der Pohlandstraße angesprochen. Der Mann kam an der Ecke der Schandauer Straße auf die Neunjährige zu und fragte, ob er sie nach Hause bringen solle. Dabei fasste er sie am Arm. Das Mädchen trat nach dihm, konnte sich losreißen und flüchtete in die Schule, die die Polizei informierte. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem Mann blieb ergebnislos.

Der Täter wird als kräftig und rund 1,90 Meter groß beschrieben. Er hatte eine längliche Nase, dickere Lippen und einen Tunnel im linken Ohr. Bekleidet war er mit einer Mütze, einer schwarzen Jacke und einer hellen Jeans. Zudem trug er grüne Turnschuhe und führte einen bräunlichen Rucksack mit. Das Gesicht war teilweise von einem Schal oder Tuch bedeckt.



In Gorbitz sind am Wochenanfang im Bereich der Ginsterstraße Männer aufgefallen, die sich offenbar versteckten und Kinder beobachteten. Beschrieben wurden jeweils verschiedene Männer. Einen 23-jährigen Finnen stellten Polizisten am Dienstagmorgen und führten eine Gefährderansprache durch. Am Mittwoch suchten sie nach einem rund 1,75 Meter großen und dünnem Mann mit dunkler Hautfarbe. Er soll eine weiße Jacke und eine schwarze Hose getragen haben.

