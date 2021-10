Polizei schnappt zwei dreiste Diebe

eEin Tunesier (25), der in Verdacht steht für mehrere Straftaten in Gorbitz verantwortlich zu sein, ging den Beamten am 6. Oktober in einer Wohnung in Gorbitz auf der Sanddornstraße ins Netz. Gegen ihn lag bereits ein Haftbefehl vor. Als die Beamten vor Ort ankamen, verließ der Gesuchte gerade das Haus und wollte mit einem Fahrrad fliehen. Die Polizisten verfolgten ihn und forderten ihn auf zu stoppen. Der 25-Jährige warf sein Fahrrad in Richtung der Polizeibeamten, konnte aber schließlich gestellt und festgenommen werden.



Bei seiner Flucht warf 25-Jährige eine Bauchtasche in ein Gebüsch. Darin fanden die Polizisten später einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker, Betäubungsmittel und etwa 1.000 Euro Bargeld. Außerdem hatte der Tatverdächtige ein Pfefferspray und etwas Crystal einstecken. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten Einsatzkräfte unter anderem geringe Mengen von Drogen, einen Teleskopschlagstock, einen Schlagring und eine Machete sicher.



Gegen den 25-jährigen Tunesier wird nun unter anderem wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln und der Verstöße gegen das Waffengesetz ermittelt. Außerdem steht er im Verdacht mehrere Körperverletzungsdelikte und Raubstraftaten im Laufe des Jahres begangen zu haben. Er soll heute einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Diebesgut aus Berlin

Am Morgen des 7. Oktober stoppten Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe auf der A 17 einen Mercedes Kleintransporter mit gestohlenen Baugeräten und nahmen den Fahrer (45) fest. In dem Fahrzeug befanden sich Baugeräte und Maschin, darunter eine Gewindedrehmaschine und diverse Werkzeugkoffer mit Bohrmaschinen, Akkuschraubern und ähnlichen Geräten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Teil der Sachen aus einem Einbruch in einen Kleintransporter in Berlin stammte. Daraufhin nahmen die Beamten den serbischen Fahrer des Transporters fest und stellten die Baugeräte sicher. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Bandendiebstahl ermittelt.