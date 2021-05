Polizei fahndet nach Ladendieb

Am Samstag ist Grünmarkt

Meißen. Am 22. Mai lädt der Grünmarkt wieder in den Hof der Roten Schule ein. Von 9 bis 13 Uhr können sich Frischeliebhaber auf Obst- und Gemüse, Blumen, Pflanzen, Milchprodukte, Fleisch, Fisch, Kräuter und Gewürze sowie auf eine Vielzahl weiterer Feinkosterzeugnisse freuen. Besonders in der aktuellen Situation erfreut sich…