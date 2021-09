Phishing-Mails im Umlauf

Resources - Custom Paper Writing and Editing Website - We Help Students To Get High-Quality Paper Assignments Quick Top-Quality Bei sogenannten Phishing-Mails handelt es sich um eine altbekannte Masche, um persönliche (Bank-)Daten von Online-Banking-Nutzern abzugreifen. Kriminelle verschaffen sich damit im schlimmsten Fall Zugriff auf Bankkonten. Versendet wird dazu eine betrügerische E-Mail mit einem entsprechenden Link, der in der Regel zu einer Eingabemaske führt. Die Aufmachung der Mail und der Webseite ist an die der jeweiligen Bank angelehnt.

Aktuell sind wieder gefälschte Mails im Umlauf, und zwar im Namen der Sparkasse und Volksbanken Raiffeisenbanken. So wird beispielsweise Sparkassen-Kunden ein neues Sicherheitsverfahren angekündigt, womit sich die Kunden vertraut machen sollen. Die Verbraucherzentrale rät, weder den Link anzuklicken, noch persönliche Daten weiterzugeben. Generell wird empfohlen Bankgeschäfte über die jeweilige App der Bank abzuwickeln.

Weitere Informationen hier.