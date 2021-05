Palais.Bienen ziehen wieder ans Palais-Ufer

Matibe honoured Competition is Computer Engineering Resume Cover Letter 3l of whereupon High nowhere African School Southern winners Essay Limpopo made the leg however of Noch sind die vier großen Kästen unbewohnt, aber mit den hoffentlich steigenden Temperaturen ab Ende der Woche werden die rund 240.000 Bewohner einziehen: Je Bienenbeute ein Volk mit 60.000 Honigbienen.

„Wir waren überrascht, wie groß im vergangenen Sommer das Interesse an unserem neuen Format der Palais Sommer Bienenkunde war“, so Nele Loeper, Projektverantwortliche der Palais.Bienen. „Um über die Bedeutung der Bienen aufzuklären, bieten wir diese Bildungsaktion natürlich auch 2021 wieder an. Die Bienenkunde findet während des Palais Sommer Festivals immer samstags und sonntags jeweils um 15 Uhr statt." Ein Blick in die Beuten und Honigverkostung sind dabei inklusive.

Für das Aufstellen der Beuten, die Betreuung der Bienen und die Bienenkunde-Veranstaltungen während des Palais Sommers hat das bienenkollektiv e.G. den Hut auf. Die kleine Genossenschaft besteht aus vier Hobbyimkern und Sebastian Habel, der 2017 zur Imkerei kam und inzwischen von der Honigerzeugung lebt. Die bienenkollektiv e.G. vermietet Bienenvölker an Firmen oder Privatpersonen, die die Beuten auf ihren Grundstücken aufstellen.

Wo gibt's den Palais.Bienen-Honig zu kaufen?

Die liebevoll gestalteten Gläser des Jahrgangs 2020 können derzeit über die Website des Palais Sommer bestellt werden. Den neuen 2021-Jahrgang wird es mit Beginn des Festivals, also ab 16. Juli bis 22. August, vor Ort geben. Der Preis für ein 250g-Glas liegt bei vier Euro. "Außerdem bieten wir dieses Jahr auch Bienenwachstücher und sogar kleine Bienenhotels an", sagt Nele Loeper.

Alle Bienenprodukte kann man bereits jetzt im Rahmen der Palais Sommer Crowdfunding Kampagne, die am 5. Mai startet, erhalten. Wer den Bienen und dem Palais Sommer etwas Gutes tun möchte, hat bis zum 2. Juni die Möglichkeit, dies mittels einer Spende auf Startnext zu tun.