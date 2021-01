Olaf BÃ¶hmes Erbe beim Sonnenstrahl e.V.

How To Write Up Your Dissertation dissertation - 100% non-plagiarism guarantee of exclusive essays & papers. Proofreading and proofediting aid from best specialists. put out a Der 2019 verstorbene Dresdner Künstler Olaf Böhme hatte seinen gesamten Nachlass der Succow-Naturschutzstiftung Greifswald und dem Sonnenstrahl e. V. Dresden vermacht. Dazu gehören große Bestände seiner eigenen CDs und Bücher, die er über seinen Webshop vertrieb.

Inzwischen ist Böhmes Webshop abgeschaltet. Der Sonnenstrahl e.V. möchte Böhmes kulturelles Vermächtnis jedoch in guter Erinnerung halten und verkauft die CDs, DVDs und Bücher des Künstlers. Die Erlöse kommen der Arbeit des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder und ihrer Familien zugute.

Auf der Webseite gibt es ein Bestellformular mit einer Auflistung der verfügbaren Bücher, CDs und DVDs. Diese kann man unter info@sonnenstrahl-ev.org oder Telefon 0351/31583900 auch direkt anfordern.

Olaf Böhme starb 2019 mit nur 66 Jahren an Leukämie.

Er war nicht nur ein Freund der unberührten Natur, die er in seinem abgelegenen Haus im Umland von Dresden in vollen Zügen genoss. Er hatte auch ein Herz für Kinder. Daher vermachte er seinen gesamten Nachlass der Succow-Naturschutzstiftung Greifswald und dem Sonnenstrahl e. V. Dresden. Nachkommen hatte er keine, sodass das Vermächtnis durch zwei geteilt an beide Organisationen floss. Zu seinem Vermächtnis gehörte nicht nur sein Privathaus, sondern auch viele erworbene und eigens geschaffene Kunstwerke, die Ende 2019 in eine Auktion gingen und verkauft wurden.

"Wir sind sehr dankbar, dass Olaf Böhme uns in seinem Testament bedacht hat und auf diese Weise unsere Arbeit für krebskranke Kinder und Jugendliche über seinen eigenen Tod hinaus fördert", so Antje Herrmann, Geschäftsführerin des Sonnenstrahl e.V., und Vereinsvorsitzender Andreas Führlich.