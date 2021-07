Are you a lawyer in need of assistance? When you need http://www.museum-vilsbiburg.de/?three-sentence-essay-scholarships and assistance with legal research, Better Briefs is here to help. We serve Die im April 2017 begonnene Sanierung der Augustusbrücke ist fast geschafft. Im September kann die Fahrbahn der Brücke für Radfahrer und Fußgänger freigegeben werden. Die Straßenbahn rollt voraussichtlich ab Dezember wieder - vorausgesetzt, die DVB können ihre Bauarbeiten am Gleisdreieck Neustädter Markt pünktlich beenden.

Eigentlich sollte die Brücke längst fertig sein, doch ein um mehrere Monate verspäteter Start durch ein verzögertes Planverfahren 2017, aufwendige Schutzmaßnahmen für Mehlschwalben, pandemiebedingte Lieferengpässe bei Brüstungssteinen, Personalausfall sowie Überraschungen im Inneren des Bauwerks - z.B. nicht dokumentierte Sanierungen von Kriegsschäden in Form von Betonauffüllungen, unbekannte Leitungen und Kabelrohre - sowie unerwartete Geometrieabweichungen sorgten immer wieder für Bauzeitverlängerung. "Die denkmalgerechte Sanierung einer Brücke ist immer ein Prozess, der sich im Vorhinein schlecht planen lässt", so Straßenbauamtsleiterin Simone Prüfer.

Bis zur Fertigstellung muss noch einiges geschafft werden: Die letzten Meter des Gehweges sowie des Brüstungsmauerwerks auf der Unterstromseite werden bis Ende Juli fertiggestellt. Parallel dazu verlegen und betonieren Arbeiter die Straßenbahngleise in Richtung Neustädter Seite und pflastern im Anschluss die die Fahrbahnbereiche.

Auch die Arbeiten an den Außenseiten gehen voran. In den Kanzelbereichen wird jeweils ein Hängegerüst errichtet, unterhalb der Brückenbögen und an den Pfeilern wird von einem Ponton bzw. einer Schubeinheit vom Wasser aus gearbeitet.

>>HIER<< kann man die Arbeiten an der Augustusbrücke live verfolgen.