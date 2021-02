Neues Spiel »Du bist das Radio!«

Ethnographic Research Proposal. Looking for a world-class essay writing service? We offer every type of essay service for a wide variety of topics. Diese Idee kommt in Corona-Langeweile-Lockdown-Zeiten gerade recht: Das Kartenspiel »Du bist das Radio!«, bei dem jeder Mitspieler mit Hilfe von Begriffen auf Spielkarten eine möglichst unterhaltsame Geschichte erzählen muss. Die anderen Spieler müssen die verwendeten Begriffe erraten.

Die Idee dazu hatten Philipp Hänicke und Jonas Meintschel, Verfahrenstechnik- und Architekturstudenten aus Dresden. Die beiden kreativen Köpfe kennen sich schon aus Schulzeiten. »Nachdem wir im Geografie-Unterricht gemeinsam eine Version von Monopoly über US-Nationalparks entwickelt hatten, reifte die Idee, später einmal selbst Spiele zu entwickeln.«

Das Demo-Ergebnis liegt nun vor und um es unter die Leute zu bringen, haben Hänicke und Meintschel auf der Plattform »Startnext« eine Kampagne zur Finanzierung gestartet. Sind 2.000 Euro zusammen, kann das Spiel gedruckt werden. 10.000 Euro sind nötig, um es mit Comic-Zeichnungen zu versehen und die Auflage zu erhöhen.

www.startnext.com/du-bist-das-radio