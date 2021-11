Monachrs: Zum Meistertitel noch 'ne Briefmarke

Mit Begriffen wie Touchdown, Quarterback, Wide-Receiver oder Fieldgoal werden wohl eher wenige Menschen in unserer Region etwas anfangen können. Mit dem Namen eben jener Sportmannschaft, die diese Begriffe in Dresden und Sachsen groß gemacht hat, schon eher: die Dresden Monarchs. Das American Football Team aus der Landeshauptstadt durfte sich nun die Meisterkrone aufsetzen.

Einen deutschen Meistertitel in einer Mannschaftssportart nach Dresden zu holen, ist noch nicht vielen Teams gelungen. Dass es die Dresden Monarchs nach vielen Anläufen, viel Engagement und harter Arbeit nun geschafft haben, ist alle Ehren wert und deshalb gratuliert PostModern den Spielern zum Deutschen Meistertitel 2021 mit einer Sonderbriefmarke.

Alexander Hesse, Sprecher von PostModern: „Die Dresden Monarchs haben den American Football in Dresden nicht nur bekannt und salonfähig gemacht, sondern auch eine kontinuierliche, großartige Vereinsarbeit geleistet. Wer das Gefühl dieser Sportart im Stadion einmal live erlebt hat, der weiß, dass „Rasenschach" nicht zwingend Langeweile bedeutet."

Die 70-Cent-Sonderbriefmarke (Standardbrief bis 20 g) mit dem Jubelbild vom Abend des German Bowl XLII und dem amtierenden deutschen Meister im American Football ist ab 3. November in allen teilnehmenden Servicepunkten und im Online-Shop von PostModern erhältlich.