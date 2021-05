Meister-Trikots werden versteigert

homework help trig Service Tax Essay Quality And Customer Satisfaction funeral customs essays homework help literature Der Dresdner SC versteigert die originalen Spieltrikots, welche die Spielerinnen im Finale trugen und bietet den Fans damit die Möglichkeit, sich auf ganz besondere Weise an diesen historischen Nachmittag zu erinnern. Jedes der Trikots des Ausstatters Craft wurde handsigniert und ist ein individuelles Unikat – getrocknete Freudentränen womöglich inklusive.

Die Versteigerung startet am 8. Mai über die Plattform eBay. Bis zum 18. Mai 2021 können sich Fans und Anhänger die Trikots ihrer Lieblingsspielerinnen sichern. Das Startgebot liegt für jedes Trikot bei 150 Euro, ein Sofortkauf ist nicht möglich.

Der Erlös der eBay-Auktion kommt der laufenden Unterstützer-Aktion und der DSC Nachwuchsförderung zugute. Da auch zum jetzigen Zeitpunkt die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie spürbar sind, trägt jedes versteigerte Trikot zur finanziellen Unterstützung des Vereins bei.