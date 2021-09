Mann vom Dach gestÃ¼rzt

Tierpark Cottbus international

Die „Cottbuser Wochen für Demokratie und Vielfalt" haben begonnen. Im Tierpark Cottbus hat man dazu mehrsprachige Führungen vorbereitet. So werden am 26. September Tierparkführungen auf Deutsch, Polnisch, Russisch, Sorbisch und Arabisch angeboten. Die Zoolotsen begleitet die Teilnehmer in ihrer Wunschsprache durch den Tierpark. Zeiten: 9 Uhr deutschsprachige Führung zum Thema „Kommunikation im Tierreich" 10 Uhr Führung auf Niedersorbisch 11 Uhr Führung auf Arabisch 11.30 Uhr Führung auf Polnisch 13 Uhr Führung auf Russisch 13.30 Uhr Führung auf Arabisch Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 24. September unter zooschule@zoo-cottbus.de.