Ladestation im Stresstest

Top 147 Successful see pages. Get into the college of your dreams! We hope these essays inspire you as you write your own personal statement. Dieser Frage ging SachsenEnergie jetzt mit einem Test am Fetscherplatz nach. Am dortigen Standort ist Powercharging (also Hochleistungsladen) mit bis zu 150 kW möglich. Sollen drei Fahrzeuge jedoch gleichzeitig im Schnelllademodus »gefüttert« werden, dann verursacht das hohe Lastspitzen – eine Herausforderung für die Versorgungsnetze.

»Unsere installierte Schnellladeinfrastruktur wird über zwei Wege versorgt – aus dem Niederspannungsnetz sowie bei Spitzenbedarf zusätzlich aus unserem leistungsfähigen Batteriespeicher«, erläutert Alexander Haidan, Projektleiter MatchUP bei SachsenEnergie. »Auf diese Weise wird das Stromnetz entlastet, denn der Batteriespeicher kann zu einem späteren Zeitpunkt nachgeladen werden. Im Rahmen des Tests haben wir das Zusammenspiel des Systems, bestehend aus Netz, Speicher, Ladepunkt und Elektro-Fahrzeug, untersucht.« Am Testgeschehen waren das Fraunhofer-Institut für Verkehrs- und Infrastruktursysteme IVI sowie die TU Dresden beteiligt.

Can I Good Research Paper Titles at the Premium Level? When combined, these elements make a top-quality essay or research paper. Usually, at least one of these Fazit des Tests: Der Speicher hat – wie vorgesehen – das Netz entlastet, sollten mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden. Das heißt: Drei im Schnellgang, kein Problem.