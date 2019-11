Kunstraub Grünes Gewölbe – Belohnung ausgelobt

650 Jahre Görlitzer Rathaus

Görlitz. Im Dezember feiert das Görlitzer Rathaus sein 650-jähriges Bestehen. Im Laufe der Jahre hat das Rathaus eine bewegte Geschichte erfahren. Über Umbauten, Abbrüche und Aufstände könnte es berichten. Seinen Bürgern, prominenten Gästen aus aller Welt, Hausherren und Brautpaaren öffnete es seine mächtigen Türen. Aus diesem schönen Anlass wird die Stadt Görlitz dieses besondere Jubiläum mit einigen Aktionen während des Schlesischen Christkindelmarktes begehen. Herrnhuter Stern für das Rathaus Zur Einstimmung auf die Weihnachtszeit brachte Oberbürgermeister Octavian Ursu am Donnerstagnachmittag (28. November) zusammen mit den Kameraden der Berufsfeuerwehr Görlitz sowie den Kollegen des Städtischen Betriebshofes einen Herrnhuter Stern in den Görlitzer Stadtfarben am Neuen Rathaus an. Zukünftig soll dieser Stern jedes Jahr um die Weihnachtszeit den Untermarkt erhellen. Testen Sie Ihr Wissen Darüber hinaus können die Besucherinnen und Besucher des Schlesischen Christkindelmarktes ihr Wissen testen. An der Eislaufbahn, am weihnachtlichen Postamt sowie in der Görlitz-Information sind Quizbögen mit Fragen rund um das Rathaus erhältlich. Die Teilnahme lohnt sich, denn am 22. Dezember um 16.30 Uhr werden Oberbürgermeister Octavian Ursu und das Görlitzer Christkindel auf der Untermarktbühne die Gewinnerinnen und Gewinner dieses Rätsels auslosen. Es winken attraktive Preise rund um die Stadt Görlitz. Postkarten-Set zu Weihnachten Ab 6. Dezember gibt es für alle Interessierten ein Postkarten-Set zum Rathausjubiläum kostenfrei im Rathaus, Untermarkt 6-8. Sechs Postkarten mit historischen sowie aktuellen Rathausansichten von Robert Scholz und Nikolai Schmidt können gesammelt oder an Verwandte und Bekannte in alle Welt verschickt werden. „Das Rathaus im Wandel der Jahre“ Des Weiteren lädt Ratsarchivar Siegfried Hoche zu zwei Vorträgen zur Geschichte des Görlitzer Rathauses ein. „Das Rathaus im Wandel der Jahre“ heißt es am 6. und 20. Dezember, jeweils um 18 Uhr, im Großen Saal des Rathauses (Untermarkt 6-8 – Eingang über die Rathaustreppe). Der Eintritt ist frei. Im Dezember feiert das Görlitzer Rathaus sein 650-jähriges Bestehen. Im Laufe der Jahre hat das Rathaus eine bewegte Geschichte erfahren. Über Umbauten, Abbrüche und Aufstände könnte es berichten. Seinen Bürgern, prominenten Gästen aus aller Welt,…