Unter dem Motto „Komm zu den Monarchs!" luden die "Königlichen" alle Footballinteressierten zur Probetrainingswoche ein.

„Hierfür haben wir eine ganze Woche eingeplant, in welcher jeder Interessierte seine Mannschaft in seiner Altersklasse aussuchen und ein Probetraining besuchen kann", sagt Monarchs-Geschäftsführer Jörg Dreßler. Die ersten Tage sind bereits sehr gut angenommen worden, am Freitag sind noch Plätze frei für das Training in drei verschiedenen Altersklassen.

„Alles was man braucht, sind Sportsachen und dann treffen wir uns im Trainingszentrum an der Bärnsdorfer Straße 2 in Dresden", so Dreßler.

Wann?

U17 (Jahrgang 2005-2007), Freitag, 9. Juli, 16.30 Uhr

U19 (Jahrgang 2003-2005), Freitag, 9. Juli, 16.30 Uhr