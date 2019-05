Im Kempinski Hotel weihnachtet es

Eigentlich wird die Original Erzgebirgische Handwerkskunst in der Adventszeit im Hotel verkauft oder an Gäste in alle Welt versschickt. Doch dieses Jahr gibt es eine Ausnahme. Der Grund: Aus Kapazitätsgründen müssen die Lager geleert werden, damit das Sortiment in der kommenden Saison neu aufgestellt werden kann. Deshalb wird es am 8. Juni im Kempinski einen "Weihnachtsmarkt" geben.

Die Leitende Hausdame Kerstin Meier, seit fast 25 Jahren im Hotel tätig, hat jedes Stück selbst ausgewählt: “Schwibbbögen und Holzschnitzerein gehören zur Weihnachtsdeko im Haus einfach dazu. Seit Jahren hüten und pflegen wir unsere Schätze. Nun freue ich mich darauf, in diesem Jahr die aktuellsten Modelle anbieten zu können.”

Sie selbst wird am 8. Juni von 10 bis 14 Uhr in der Lobby mehr als 100 erzgebirgische Figuren “Made in Germany” verkaufen. Neben Unikaten für Sammler werden auch bekannte Figuren angeboten. Vielleicht ist das ein oder andere Schnäppchen dabei?