Hockey Open Air ist Geschichte

Unter großem Applaus begrüßten die Fans zunächst die Künstler. Als DJ Felice vom Zuschauerrang das Stadion zum Beben brachte und die Saxony Ice Pearls gemeinsam mit Eiskunstläuferin Skadi Richter eine Kür auf die Eisfläche zauberten, war auch das nasskalte Wetter vergessen. Begleitet von einem Drum-Special durch die Karo Dancers und einer Feuershow ging es für die Mannschaften zur Eisfläche. Große Emotionen gab es bereits vor den beiden Spielen als Menna Cazel die jeweilige Nationalhymne der beiden Länder live performte.

Eislöwen feiern Derbysieg

Nach einer frühen Führung der Eislöwen durch Jordan Knackstedt entwickelte sich schnell ein hartumkämpftes Spiel, was einem Derby definitiv gerecht wurde. Mit zwei Unterzahltoren brachten sich die Füchse nicht nur zurück in die Partie, sondern auch in Führung. Entschieden wurde das torreiche Spiel erst in letzter Minute. Nachdem Weißwasser kurz vor Ende die Chance verpasste das Tor zum 4:4 zu schießen, setzte Knackstedt den Schlusspunkt, komplettierte seinen Hattrick und sicherte den Eislöwen per Empty-Net-Goal den 5:3 Derbysieg in besonderer Atmosphäre.

Rico Rossi, Cheftrainer Dresdner Eislöwen: "Wir haben gesagt, am Ende des Tages wird einer verlieren und das wollten nicht wir sein! Wir haben großen Willen gezeigt. Es war ein riesiges Event!"

In den Drittelpausen sorgte das DJ-Duo Stereoact für Tanzstimmung. Nicht nur ihr Auftritt in luftiger Höhe auf einer Hebebühne, sondern auch der Karel Gott Ohrwurm "Fang das Licht" heizte den Zuschauern ein. Einen weiteren Höhepunkt im Programm bildete der Show Run des MotoGP WM Piloten Jason Dupasquier.

Erstes Extraliga Duell außerhalb Tschechiens

Das zweite Spiel des Tages stieg zwischen HC Verva Litvínov und dem HC Sparta Praha. In der Zwischenzeit hatte auch das Wetter Erbarmen und so konnte bei guten Bedingungen, 3 Grad Celsius und leicht bewölktem Abendhimmel, das erste Extraliga Duell außerhalb der tschechischen Grenzen beginnen. In einem ausgeglichenen Spiel erkämpfte sich das Team aus Prag fünf Minuten vor Schluss durch einen Treffer von Richard Jarušek den Sieg.

Uwe Krupp, Cheftrainer HC Sparta Praha: "Es war ein großartiges, super organisiertes Event für die Spieler und alle Beteiligten. Die einzige Sache, die du nicht kontrollieren kannst, ist das Wetter. Dennoch war das Eis bei uns in einem guten Zustand und wir hatten das Glück, dass es nicht mehr geregnet hat. Dazu haben die Fans gefeiert, hatten Spaß. Es ist einfach super, wenn über 30.000 Leute im Stadion sind!"

Den Abschluss bildete eine mit Musik begleitete Feuershow, welche das Eishockeyfeld noch einmal in allen Farben erstrahlen ließ. (pm)