HC Elbflorenz bindet Leistungsträger

Dresden. Der HC Elbflorenz verlängert den mit Nils Kretschmer im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um 2 weitere Jahre bis 30.06.2021. Manager Karsten Wöhler zur Verlängerung: "Wir sind von Nils' Entwicklung beim HC Elbflorenz sehr zufrieden und möchten den Weg, den der Verein seit 2015 gemeinsam mit Nils geht weiter gemeinsam gehen." Nils Kretschmer ist seit 4 Jahren für den HC Elbflorenz aktiv und ist Teil der Aufstiegsmannschaft 2016/17. In der Premierenzweitligasaison war Kretschmer nach anfänglicher Verletzungspause einer der Garanten für den vorzeitigen Klassenerhalt und hat sich in der aktuellen Spielzeit nicht nur mit dem Publikumsvoting "Spieler des Monats Dezember 2018" in die Herzen der Dresdner Fans gespielt. Derzeit ist Kretschmer nach Gabor Pulay der zweittorgefährlichste Spieler der Dresdner mit 69 Toren. "Nils hat sich im letzten Jahr zum Stammspieler entwickelt. Auch in diesem Jahr zeigt seine Kurve weiter steil nach oben. Nils hat sicher noch weiteres Potential, was der Mannschaft enorm helfen kann in der Zukunft.", so Cheftrainer Christian Pöhler. Der in Lübeck geborene 2-Meter-Mann lernte das Handballspielen beim Heimatverein NTSV Strand 08 ehe er für 2 Jahre bei Lübeck 1876 spielte und in der A- und B-Jugend für den sachsen-anhaltinischen SC Magdeburg aktiv war. Über den VfL Bad Schwartau, die Rhein-Neckar Löwen, den TV Großwallstadt und den TV Bittenfeld fand der heute 26-jährige Kretschmer den Weg 2015 an die Elbe. Die zweite richtungsweisende Weiche stellt der HC Elbflorenz mit dem ersten Neuzugang für die Saison 2019/20 und verpflichtet Marek Vanco. Der pfeilschnelle tschechische Nationalspieler Marek Vanco wechselt im Sommer vom Dessau-Roßlauer HV 06 in die sächsische Landeshauptstadt. "Marek Vanco hat in den letzten Jahren nachgewiesen, dass er konstant auf hohem Niveau in der 2. Liga spielt. Er ist gestandener erfahrener Spieler und passt ins Konzept für die nächsten Jahre in der Abwehr als auch im Angriff.", weiß Manager Karsten Wöhler seine Qualitäten zu schätzen. Der 29-jährige, im tschechischen Karviná geborene, Linksaußen wechselte 2014 von seinem Heimatverein HCB OKD Karviná in die Bauhausstadt und stieg mit ihnen 2016 in die 2. Handball-Bundesliga auf. In der vergangenen Saison erzielte Vanco 89 Tore für die Dessauer und ist derzeit mit 62 Toren dritterfolgreichster Werfer. "Marek ist einer der besten Konterspieler der Liga, dazu ein exzellenter Abwehrspieler. Sein Können konnte er mehrfach schon in der tschechischen Nationalmannschaft zeigen, kürzlich erst im Testspiel vor der WM am 04.01.19 in Hannover gegen Deutschland! In Dessau ist er ein zuverlässiger Leader und Leistungsträger. Ich freue mich, dass er auch bei uns eine tragende Säule werden wird.", Cheftrainer Christian Pöhler zur Neuverpflichtung. Marek Vancos Vertrag beim Dessau-Roßlauer HV 06 läuft zum 30.06.2019 aus und wechselt ablösefrei zum 01.07.2019 elbaufwärts nach Dresden. Beide Seiten einigten sich auf einen Vertrag bis zum 30.06.2021. Mit Gabriel De Santis wird im Sommer nach Ablauf der Saison ein wahres HC-Urgestein den Verein verlassen. De Santis kündigte bereits Anfang der Saison an, aus privaten Gründen seine letzte Spielzeit in Dresden zu absolvieren. Aus ebenso privaten Hintergründen wird auch der im Jahr 2017 aus Rostock nach Dresden gewechselte Kreisläufer Norman Flödl seinen Vertrag mit den Sachsen im Sommer nicht verlängern. Darüber informierte Flödl die Verantwortlichen im Januar. Des Weiteren wird der HC Elbflorenz den zum 30.06.2019 endenden Vertrag mit Julius Dierberg nicht verlängern. (pm)

