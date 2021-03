Grabung mit Drohne und Laserscanner

My Homework Is Killing Me uk - professional and cheap paper to make easier your studying Why be concerned about the essay? apply for the necessary help on Der Laserscanner tastet das Gelände Punkt für Punkt millimetergenau ab, daraus entstehen geometrische Informationen über das Gelände, aus denen im Nachgang dreidimensionale Objekte geformt werden können. Mit der Drohne entstanden zudem hochaufgelöste Luftbilder und beides zusammen hält den Ausgrabungstand für die Zukunft genau fest.

Das Katasteramt nutzt den Laserscanner für Projekte der Überwachungs- und Gebäudemessung oder auch bei der Erstellung von Lage- und Höhenplänen – zum Beispiel für Aufnahmen des Neptunbrunnens in der Friedrichstadt oder ein Komplettaufmaß des Kulturzentrums Scheune in der Neustadt. Mit der Drohne wurden zuletzt der Postplatz und der Neumarkt dokumentiert.



In der Baugrube wurden alte Baureste und Kellerfußböden beräumt. Aktuell erfolgt die Sicherung der Fernwärmebauwerke an der Waisenhausstraße mittels Bohrpfahlwand. Bis Mai soll die Arbeiten beendet sein. Ab Juli bis Dezember wird die Baugrube mit einer Holzbohlenwand ausgekleidet und die Grundwasser-Absenkung eingerichtet. Ab 2022 sollen die Betonarbeiten beginnen. Das neue Verwaltungszentrum der Stadt Dresden soll 2025 bezugsfertig sein.