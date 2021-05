Fenster-Galerie im Parkhotel

Top quality dissertation service. We offer the http://www.gemeinde-bildstein.at/?custom-segment-pricing that money can buy, and we do it for a price that students can afford. Students deserve and need the best dissertation writing services they can find because their dissertation will add to their final score and qualification. Who qualifies dissertation writing help? The best custom writing is done by essayists and Die große Fensterfront zur Bautzner Landstraße wird auch im Monat Mai als Ausstellungsfläche genutzt,die Zusammenarbeit mit der Galerie Margareta Friesen fortgesetzt – jedoch mit neuen Kunstwerken.

Waren im April Originalgrafiken vom Dresdner Künstler A.R. Penck in der Fensterfront zu sehen, stellt im Wonnemonat Mai Tim von Veh seine Werke aus seinem „Theatrum Mundi" aus. Der Künstler, geboren 1963 in Riesa, hat in Leipzig bei Arno Rink und Ulrich Hachulla studiert und in zahlreichen Privathäusern, im Gästehaus des Helmholtz-Zentrums Dresden-Rossendorf und zuletzt in Schloss Moritzburg in Zeitz große Wandinstallationen geschaffen.

In der Fenster-Galerie wird jetzt eine Zusammenstellung seiner Radierungen auf dickem Büttenpapier sowie Japanpapier gezeigt. Die signierten Unikate auf Büttenpapier können einzeln erworben werden.

"Meine Botschaft lautet: ´Gibt es überhaupt etwas zu sagen?` Ich hoffe, alle Interessierten schauen sich die Bilder an und lassen ihrer Fantasie freien Lauf", so der Künstler.