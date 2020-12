EislÃ¶we Lucas Flade im WM-Kader

The Research In Essay: Complete high degree courses by composing superb essays by using experts! The Master of Business management program is English Writing Essay - essay writing service Write my lab report for me - custom papers Dresdner Eigengewächs schafft den Sprung ins WM-Team: Der Deutsche Eishockeybund hat den finalen Kader für die U20-Weltmeisterschaft (25. Dezember bis zum 5. Januar 2021) im kanadischen Edmonton bekanntgegeben. Lucas Flade von den Dresdner Eislöwen steht in diesem Aufgebot. Der 19-Jährige konnte sich in der Vorbereitung in Füssen für einen Platz im Kader empfehlen.

Für Lucas Flade ist es die zweite Teilnahme bei einer Juniorenweltmeisterschaft. 2019 war er Teil der deutschen U18-Auswahl bei der Division-1A-WM in Frankreich, wo er in fünf Spielen zwei Torvorlagen beisteuern konnte.

Lucas Flade: „Die WM ist eine große Chance auf internationaler Bühne zu zeigen, was man kann. Noch dazu ist die WM in Kanada, dem Mutterland des Eishockeys. Das ist etwas ganz Besonderes. Ich freue mich auf die Spiele gegen Hochkaräter, wie Finnland und Kanada. Ich glaube, ich werde eine Menge mitnehmen können von dieser Weltmeisterschaft."

Die deutsche U20-Auswahl von Trainer Tobias Abstreiter trifft in der Vorrunde auf Gastgeber Kanada, Finnland, die Schweiz und die Slowakei. MagentaSport wird sowohl die Testspiele als auch die WM-Spiele der deutschen U20 live und kostenfrei übertragen.

Die deutsche U20-Auswahl von Trainer Tobias Abstreiter trifft in der Vorrunde auf Gastgeber Kanada, Finnland, die Schweiz und die Slowakei. MagentaSport wird sowohl die Testspiele als auch die WM-Spiele der deutschen U20 live und kostenfrei übertragen.

(pm/Dresdner Eislöwen)