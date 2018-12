Eislaufen, Eis-Disco und eiskalte Geschenkideen

Ein schön erleuchteter Weihnachtsbaum schmückt die Eisbahn, Sterne, Lichter und ein großer Herrnhuter Weihnachtsstern verleihen der EnergieVerbund Arena weihnachtliches Flair. Hier gibt es die weihnachtlichen Winterspecials:



Erweiterte Eislauf-Öffnungszeiten vom 14. Dezember bis 6. Januar

Zur Lieblings-Eislauf-Zeit im Dezember haben Dresdens größte Eisflächen täglich geöffnet und bieten mit den erweiterten und extra langen Öffnungszeiten vom 14. Dezember bis 6. Januar 2019 ein aktives Wintererlebnis. Eine Übersicht der Öffnungszeiten finden Sie im Anhang oder im Netz unter:

www.dresden.de/eislaufen



"Schlitt-Schule"– das Eislauferlebnis für Kinder-Gruppen in der Adventszeit

Speziell für Schulklassen und Kindergartengruppen öffnet die Eishalle vom 14. bis 21. Dezember wochentags von 10 bis 12 Uhr (mittwochs 10 bis 14 Uhr) parallel zur Eisbahn im Freien. Damit ist das Eislauf-Vergnügen bei jeder Wetterlage garantiert.

Für Schul-, Kita- und Hortgruppen gibt es die Zehnerkarte "Schlitt-Schule" zu 31,50 Euro, inklusive freiem Eintritt für eine erwachsene Begleitperson. Die "Schlitt-Schule"-Tickets gelten wochentags zeitlich unbegrenzt und berechtigen zum einmaligen Eintritt während der Öffnungszeit.

Das Komplett-Paket mit Leihschlittschuhen und wahlweise auch mit Eislaufkurs können Sie im Bausteinprinzip ab zehn Personen über die Homepage des Schlittschuhverleihs buchen.

Eine Übersicht zu den Erlebnispaketen sowie die Anmeldung für den gewünschten Eislauftag finden Sie unter: www.schlittschuh-verleih.de/gruppenreservierung.

Eis-Disco in der EnergieVerbund Arena

Zur Eis-Disco am 22. Dezember wird es weihnachtlich. Von 19.30 bis 22.30 Uhr stimmt DJ Hendrik die Besucher auf die Weihnachtsfeiertage ein. Am 29. Dezember macht das Disco-Twice DJ-Team als Silvester-warm-up das letzte Mal Eis-Disco-Party 2018. Das muss gefeiert werden.

Der Knaller kommt am 5. Januar mit der Eis-Disco XXL - extra groß und extra lang: Von 19.30 Uhr bis Mitternacht bieten die Eisschnelllaufbahn, die Trainingseishalle und die Arena eine riesige Partyzone mit mehr als 7.200 Quadratmetern Eisfläche. Nur einmal in jeder Saison öffnet der Eigenbetrieb Sportstätten Dresden die Eis-Arena zum Eislaufen. Also, die Gelegenheit nicht verpassen! Eintritt: 6 Euro.



Noch keine Geschenk-Idee? Wie wäre es mit eiskalten Überraschungen unterm Weihnachtbaum?

Verschenken Sie doch Eislaufzeit, zum Beispiel als Zehnerkarte (40,50 Euro/31,50 Euro begünstigt) oder für ein kleines Budget eine Eintrittskarte zur Eis-Disco XXL am 5. Januar 2019 oder jede andere Eis-Disco (6 Euro): das perfekte Geschenk zu Weihnachten mit großer Freude beim Auspacken.

Die Zehnerkarten und Eintrittskarten für die Eis-Disco sind im Vorverkauf an der Kasse der EnergieVerbund Arena erhältlich.



Was ist sonst noch los auf dem Eis?

15.|19.|20.12.2018: Märchen auf dem Eis – Peter Pan, www.eismaerchen.de

27.12. bis 29.12.2018: SKODA-Cup im Eishockey, Arena, www.eissportclub-dresden.de



Heimspiele der Dresdner Eislöwen:

14.12.2018: Dresdner Eislöwen vs Heilbronner Falken

21.12.2018: Dresdner Eislöwen vs Löwen Frankfurt

26.12.2018: Dresdner Eislöwen vs Tölzer Löwen

28.12.2018: Dresdner Eislöwen vs Steelers Bietigheim

06.01.2019: Dresdner Eislöwen vs Eispiraten Crimmitschau

Es ist genug Eis für alle da. Knapp 4.000 Quadratmeter bestes Profi-Eis unter freiem Himmel und mehr als 1600 Quadratmeter in der Eishalle locken kleine und große Eisläufer. Alles, was es für einen gelungenen Ausflug aufs Eis braucht, finden die Besucher direkt vor Ort. Gastronomie sowie Schlittschuhverleih mit Schleif- und Reparaturstation, Ausrüstung für mehr Schutz beim Eislaufen und Schließfächer runden das Eislaufvergnügen ab. Das Aufsichtspersonal achtet auf Sicherheit. Der Tribünenbereich an der Eisbahn im Freien bietet viel Platz zum Umziehen und Verweilen.



Weitere Informationen rund ums Eislaufen und die öffentlichen Angebote finden Sie im Internet unter: www.dresden.de/eislaufen oder auf Facebook: Eisarena Dresden.