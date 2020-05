Einkaufscentren ab 4. Mai wieder offen

SGD tes­tet Zweit­li­ga-Team auf das Co­ro­na­vi­rus

Dresden. Die SGD hat das ge­sam­te Zweit­li­ga-Team am Sams­tag, 2. Mai, erst­mals auf das Co­ro­na­vi­rus ge­tes­tet. Ins­ge­samt wur­den da­bei 41 Ab­stri­che bei 30 Spie­lern so­wie elf Per­so­nen aus dem Trai­ner­team und Be­treu­er­stab ge­nom­men. Die Un­ter­su­chun­gen fan­den nach­ein­an­der un­ter der Lei­tung von Frau Dr. Sa­rah Drä­ger aus dem Uni­ver­si­täts­kli­ni­kum Carl Gus­tav Ca­rus im Do­ping-Kon­troll­raum statt. Die Co­ro­na-Tests wer­den in ei­nem von der Deut­schen Fuß­ball Liga (DFL) zu­ge­wie­se­nen La­bor aus­ge­wer­tet. Die Er­geb­nis­se ste­hen spä­tes­tens 24 Stun­den nach Ein­gang der Pro­ben im For­schungs­in­sti­tut fest. In den kom­men­den Ta­gen wird dann ein zwei­tes Test­ver­fah­ren im Ab­stand von ma­xi­mal fünf Ta­gen zum ers­ten Co­ro­na-Test durch­ge­führt. Zu­dem ist zu­künf­tig eine eng­ma­schig Über­wa­chung vor­ge­se­hen: So wird es im wei­te­ren Ver­lauf re­gel­mä­ßi­ge Tes­tun­gen auf „Co­vid-19" der Ak­teu­re ge­ben, da­mit bei ei­ner mög­li­chen In­fek­ti­on nicht zwin­gend das ge­sam­te Team in Qua­ran­tä­ne muss, wenn der Spiel­be­trieb in der 2. Bun­des­li­ga wie­der auf­ge­nom­men wird. Seit Don­ners­tag gel­ten zu­dem neue und noch stren­ge­re Hy­gie­ne­maß­nah­men ins­be­son­de­re für die Mann­schafts­be­rei­che und den Ka­bi­nen­trakt in Dy­na­mos Heim­spiel­stät­te an der Len­né­stra­ße 12. Das be­deu­tet auch, dass ab so­fort nur noch die 41 Men­schen Zu­tritt zu die­sen Be­rei­chen ha­ben, die sich dem Co­ro­na-Test­ver­fah­ren un­ter­zo­gen ha­ben. All die­se Maß­nah­men fin­den im Zuge ei­nes me­di­zi­ni­schen Kon­zep­tes statt, wel­ches von der DFL zu­sam­men mit ei­ner Task­force, die aus ver­schie­de­nen Ex­per­ten be­steht, zur Fort­set­zung des Spiel­be­trie­bes in der Bun­des­li­ga und 2. Bun­des­li­ga ent­wi­ckelt wur­de. (pm)

