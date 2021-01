Dynamo verpflichtet Heinz MÃ¶rschel

Die SG Dynamo Dresden hat Heinz Mörschel ablösefrei verpflichtet. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler hatte zuvor seinen noch bis Sommer 2022 gültigen Vertrag bei Drittliga-Konkurrent KFC Uerdingen in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst.

Mörschel unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2022 und wird künftig mit der Rückennummer 8 in der 3. Liga im Dynamo-Trikot auflaufen.

„Ich kenne Heinz schon länger, habe ihn bereits bei seinen vorherigen Stationen beobachtet. Wir standen mit ihm schon im Sommer im Austausch und freuen uns, dass es jetzt gepasst hat. Heinz zeichnet sich als technisch versierter Mittelfeldspieler aus, der über eine gute Physis und einen starken Abschluss verfügt. Er ist zudem in der Mittelfeldzentrale vielseitig einsetzbar, kennt die Liga trotz seines jungen Alters bereits und besitzt noch Entwicklungspotential. Heinz passt damit voll in unser Anforderungsprofil, um den verletzungsbedingten Ausfall von Patrick Weihrauch möglichst schnell zu kompensieren", erklärte Dynamos Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

„Es ist sehr schön, dass der Wechsel jetzt doch noch zustande gekommen ist, nach dem wir im Sommer bereits in einem sehr intensiven Austausch standen. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe bei Dynamo und möchte auf dem Platz meinen Teil dazu beitragen, mit der Mannschaft bereits in dieser Saison maximal erfolgreich zu sein. Es ist ein schönes Gefühl ab sofort ein Teil dieser Mannschaft zu sein, denn was in den Jungs steckt, haben sie bereits im ersten Halbjahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt", erklärte Heinz Mörschel, der zuvor erfolgreich den Medizincheck im Universitätsklinikum Carl Gustav Carus absolviert und anschließend seinen Arbeitsvertrag bei der SGD unterschrieben hatte.

Heinz Mörschel kam am 24. August 1997 in der Dominkanischen Republik zur Welt, dem Heimatland seiner Mutter. Acht Monate nach der Geburt verließen seine Eltern zusammen mit ihrem Sohn den Inselstaat in Richtung Deutschland.

Das Fußballspielen begann Mörschel einst im Alter von sieben Jahren in der Jugend von Eintracht Frankfurt, ehe er sich der Nachwuchsabteilung von Mainz 05 anschloss, dort von der U16 an alle Jugendteams durchlief und 2016 schließlich bei der zweiten Mannschaft der Mainzer sein Drittliga-Debüt feierte.

Nach Stationen bei Holstein Kiel (2018/19), wo ihn Dynamos heutiger Sportgeschäftsführer Ralf Becker einst als Geschäftsführer Sport verpflichtete, und Preußen Münster (2019/20), zog es den Mittelfeldspieler im Sommer 2020 zum KFC Uerdingen. Bei dem Drittligisten gehörte Mörschel im vergangenen halben Jahr zum Stammpersonal: In 16 Einsätzen erzielte der ehemalige deutsche U18-Nationalspieler vier Tore und bereitete ein weiteres vor.

