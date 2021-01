Dritt­li­ga-Team trifft sich zum Start ins neue Jahr

Dresden. Mit fri­schem Wind und neu­er Kraft star­tet das Dritt­li­ga-Team der SG Dy­na­mo Dres­den ins neue Jahr. Am Sams­tag, dem 2. Ja­nu­ar, tref­fen sich die Schütz­lin­ge von Chef­trai­ner Mar­kus Kauc­zin­ski zum Jah­res­auf­takt in der AOK PLUS Wal­ter-Fritzsch-Aka­de­mie. Ein klas­si­sches Auf­takt­trai­ning ist zum Start aber noch nicht ge­plant. Erst ein­mal wird sich der ge­sam­te Ka­der in­klu­si­ve Trai­ner­team und Be­treu­er­stab am Sams­tag ei­nem CO­VID-19-Test un­ter­zie­hen, um et­wai­ge An­ste­ckun­gen im Fa­mi­li­en­kreis wäh­rend der Weih­nachts­fei­er­ta­ge zu über­prü­fen. Erst wenn alle Er­geb­nis­se der Ab­stri­che vor­lie­gen, kann am Sonn­tag, dem 3. Ja­nu­ar, die ers­te Übungs­ein­heit in gan­zer Mann­schafts­stär­ke im Trai­nings­zen­trum am Mes­se­ring 18 über die Büh­ne ge­hen. „Die Weih­nachts­pau­se war na­tür­lich sehr kurz in die­sem Jahr, weil wir uns alle schon zwi­schen den Jah­ren zur nächs­ten Test­rei­he in Dres­den ge­trof­fen hat­ten. Wir ha­ben über den ge­sam­ten Zeit­raum in klei­nen Grup­pen bzw. nach in­di­vi­du­el­len Trai­nings­plä­nen ge­ar­bei­tet, um Bei­ne und Kör­per der Spie­ler trotz der Pau­se best­mög­lich in Be­we­gung zu hal­ten. Bis zu un­se­rem ers­ten Pflicht­spiel bei Türk­gücü Mün­chen ha­ben wir gut eine Trai­nings­wo­che, die wir op­ti­mal nut­zen wol­len", er­klär­te Dy­na­mos Chef­trai­ner Mar­kus Kauc­zin­ski. Beim Trai­nings­start wer­den Se­bas­ti­an Mai (In­nen­ban­d­an­riss), Mar­co Hart­mann (Knie), Chris Löwe (Au­ßen­band­riss) und Luka Stor (Mus­kel­fa­ser­riss) nicht da­bei sein kön­nen. Al­ler Vor­aus­sicht nach wird auch Pa­trick Weih­rauch auf­grund von Sprung­ge­lenks­pro­ble­men zum Auf­takt noch meh­re­re Tage pau­sie­ren müs­sen. Paul Will hat un­ter­des­sen die Weih­nachts­fei­er­ta­ge un­ter an­de­rem dazu ge­nutzt, um sei­nen Au­ßen­band­ein­riss im rech­ten Sprung­ge­lenk voll­stän­dig aus­zu­ku­rie­ren. Der 21-jäh­ri­ge Mit­tel­feld­spie­ler wird beim Auf­takt­trai­ning also wie­der mit sei­nen Team­kol­le­gen auf dem Übungs­platz ste­hen. Zum Trai­nings­start stößt aus Dy­na­mos U19-Team zu­dem mit Mo­ham­med Be­kaj ein wei­te­rer Spie­ler hin­zu. Der 18-jäh­ri­ge Mit­tel­feld­spie­ler nimmt ab so­fort am Trai­nings­be­trieb der Dritt­li­ga-Pro­fis teil. (pm/SG Dynamo Dresden)

