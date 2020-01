Drewag Winterwelt ist Geschichte

DSC-Turngala 2020: Sportler turnen zu "Greatest Hits"

Dresden. Zu den "Greatest Hits" aus mehreren Jahrzehnten präsentieren am kommenden Sonntag, den 12. Januar, Dresdens beste Turnerinnen und Sportakrobaten ihr Können bei der traditionellen Turngala des Dresdner Sportclub in der Margon Arena. In zwei Vorstellungen um 14 und 17.30 Uhr sind unter anderen die amtierenden Europameister in der Sportakrobatik, Tim Sebastian und sein Riesaer Partner Michail Kraft zu erleben. Die Bundesliga-Turnerinnen des DSC, die 2020 nach dem Wiederaufstieg erneut in der 1. Liga antreten werden, zeigen ihr Können am Balken oder Barren und die Kleinsten aus dem Nachwuchs begeistern das Publikum wie jedes Jahr mit raffinierten Showeinlagen. Insgesamt rund 120 Sportler zeigen sich in der Margon Arena in einer Show aus sportlichen Höchstleistungen, Musik und Tanz, bevor für die Athleten in diesem Jahr mehrere Höhepunkte anstehen. Während sich die Sportakrobaten auf die Weltmeisterschaften im Mai in Genf vorbereiten, starten die Turnerinnen am 7. März in die Erstligasaison. Diese sind zum zweiten Mal nach 2017 in diesem Jahr auch live in Dresden zu erleben, denn der vierte Bundesliga-Wettkampftag am 7. November wird ebenfalls in der Dresdner Margon Arena stattfinden. Die Margon Arena befindet sich in der Bodenbacher Straße 154 in Dresden. Ticketpreise Erwachsene 15/12 Euro; ermäßigt 12/10 Euro; Kinder 10/7 Euro Ebenso können sie Tickets im Vorverkauf in der DSC-Trainingshalle und in der Margon Arena erwerben. Die Tageskassen öffnen jeweils 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn. Mehr Informationen finden sie auf www.dsc1898.de