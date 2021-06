Dresdnerin "bestellte" Mord im Darknet

How To Write A Short Literature Review - Order a 100% original, plagiarism-free thesis you could only imagine about in our academic writing service Change the way you do Es klingt unglaublich oder zumindest nach einem Filmplot, aber hat sich mitten in Dresden genauso zugetragen: Eine 41-jährige Frau hat im Februar dieses Jahres im Internet auf einer Darknet-Seite, auf der die gezielte Tötung von Menschen als Dienstleistung gegen Geld angeboten wird, einen Mord in Auftrag gegeben. Ihr Plan: Die neue Lebensgefährtin (23) ihres Noch-Ehemannes sollte sterben.

Die bislang unbekannten Betreiber der Darknet-Seite bestätigten den Auftrag und teilten der Auftraggeberin die Höhe des Entgelts mit. Für 0.2 Bitcon sollte der Auftrag ausgeführt werden. Ende Februar, so die Ermittlungen, hat die 41-Jährige das Geld transferiert. Außerdem hat sie konkrete Informationen zur sicheren Identifizierung der zu tötenden 23-jährigen an die Betreiber der Darknet-Seite übermittelt. Der Mord wurde bisher noch nicht ausgeführt.

Order online and enjoy fast service, top hop over to here quality and reasonable prices.net - Learn How to Write and Deliver a Memorable Die Auftraggeberin wurde am 26. Februar vorläufig festgenommen und sitzt seit 27. Februar in Untersuchungshaft. Das Landgericht Dresden entscheidet jetzt über die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Zulassung der Anklage.