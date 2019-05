Cannabispflanzen gefunden

Dresdens Tunnel werden gewartet

Dresden. Ein Überblick, wann und wo sich Verkehrsteilnehmer auf Behinderungen einstellen müssen. Coventrystraße Unterhalb der Brücke werden am 8. und 9. Mai Wartungsarbeiten durchgeführt. Dabei kommt es zu wechselseitigen Sperrungen beider Fahrtrichtungen. Die Fahrstreifen in Richtung Freiberg sind am 8. Mai und die Fahrstreifen in Richtung Innenstadt am 9. Mai gesperrt. Der Verkehr rollt über die freigegebenen Fahrbahnen im Gegenverkehr. Bramschstraße Bis zum 10. Mai werden am Tunnel Bramschstraße Wartungsarbeiten ausgeführt. Deshalb bleibt die Südröhre (stadteinwärts) noch bis inklusive 8. Mai gesperrt, die Nordröhre (stadtauswärts) wird von 9. bis 11. Mai gesperrt. Während der Wartungsarbeiten rollt der Verkehr in der jeweils freigegebenen Röhre in beide Richtungen mit Geschwindigkeitseinschränkung auf Tempo 30 und Überholverbot. Wiener Platz Bei der Wartung der beiden Röhren des Tunnels Wiener Platz vom 13. bis 17. Mai kommt es gleich zu mehreren Einschränkungen. Die Nordröhre (Richtung Ammonstraße) ist in den Nächten vom 13. auf den 14. Mai und vom 14. auf den 15. Mai (jeweils 22 bis 5 Uhr) gesperrt. In den Nächten vom 15. auf 16. Mai und vom 16. auf 17. Mai (jeweils 22 bis 5 Uhr) wird die Südröhre (Richtung Wiener Straße) gesperrt. Zusätzliche Sperrungen ergeben sich in dieser Nacht noch, wenn die Verkehrssteuerungen geprüft und die Verkehrsprogramme getestet werden. Tharandter Straße Am Tunnel Tharandter Straße werden vom 27. bis 28. Mai Wartungsarbeiten durchgeführt. Dabei kommt es zur Vollsperrung des Tunnels von 7 bis 17 Uhr. Der Verkehr wird über den alten Verlauf der Tharandter Straße umgeleitet.