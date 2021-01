Bezugsdauer fÃ¼r Kinderkrankengeld verlÃ¤ngert

Get Quality Buy Book Report Onlines and Dissertation Help at Best Price Ever, DissertationHelpUK all kind of writing services in UK. Contact us now! Wie die AOK Plus informiert, können die Kind-Krank-Tage nun auch beantragt werden, wenn z. B. aufgrund von Schul- oder Kitaschließungen die Betreuung des Kindes nicht gewährleistet ist oder die Präsenzpflicht in den Schulen aufgehoben wurde.

Der Antrag muss folgende Informationen enthalten:

Kurze Begründung des Antrages.

Name des Kindes und Zeitraum der Betreuung.

Ob eine Entgeltfortzahlung des Arbeitgebers im Falle eines kranken Kindes vorliegt.

Ob die Antragstellenden alleinerziehend sind oder nicht.

Ob eine im Haushalt lebende Person die Betreuung des Kindes hätte übernehmen können.

Bankverbindung der Antragstellenden.