7. Classic Open Air ging erfolgreich zu Ende

Licht aus! am 7. September

Riesa. Am 7. September heißt es wieder: Earth Night - Licht aus für eine Nacht. Damit sollen alle möglichen Kunstlichtquellen für eine Nacht ausgeschaltet werden, um die natürliche Dunkelheit herzustellen. Die Nächte auf unsem Planeten werden immer heller. Diese sog. Lichtverschmutzung tötet pro Jahr Hunderte Milliarden Insekten (Bestäuber), irritiert Vögel und viele andere Lebewesen (auch Pflanzen), macht den Schlaf weniger erholsam, fördert Krankheiten und lässt den Sternenhimmel verschwinden. Deshalb wird aufgefordert, dem Planeten wenigsten einmal im Jahr eine ganz natürlich dunkle Nacht zu bescheren. So geht's! Alle Lichtquellen, die nicht unerlässlich der Sicherheit dienen, abschalten. Also z.B. Schaufenster-/ Werbebeleuchtung sowie Tür-, Haus-, Objekt- und Fassaden-Beleuchtung sowie auch Naturflächen- und Gartenbeleuchtung. Dennoch muss niemand während der »Earth Night« zu Hause im Dunklen sitzen. Denn es reicht schon, einfach die Jalousien, Rollos oder Vorhänge an den Fenstern zu schließen. So wird die Nacht merklich dunkler. Neben dem Tierpark Riesa, hat sich auch die Volkssternwarte und die Linksjugend aus Riesa bei Manuel Philipp (Initiator der Earth Night vor Ort) gemeldet. Somit kommen von 78 offiziellen Unterstützern, immerhin drei aus Riesa. Vielleicht entschließen sich noch mehr Riesaer Firmen, die Stadtverwaltung oder Vereine aktiv an der earth night teilzunehmen. Weitere Infos hier: www.earth-night.info Am 7. September heißt es wieder: Earth Night - Licht aus für eine Nacht. Damit sollen alle möglichen Kunstlichtquellen für eine Nacht ausgeschaltet werden, um die natürliche Dunkelheit herzustellen. Die Nächte auf unsem Planeten werden immer…