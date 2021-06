Gemeinsam zum Ziel

Am kommenden Mittwoch, 30. Juni, ist es soweit und die zweite Auflage des SC-Krabat-Firmenlaufes startet an der Krabatmühle in Schwarzkollm.Die zweite Auflage des SC-Krabat-Firmenlaufs steht in den Startlöchern und die letzten Absprachen sind in vollem Gange. Viele Teams haben sich intensiv auf das Lauf-Event vorbereitet, andere nutzen den Tag als teambildende Maßnahme nach der langen…