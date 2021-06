Oberlausitzer WÃ¶rter des Jahres gesucht

Our inexpensive book report service is by far the best book Statistics For Psychology. We use only qualified writers who are native English speakers. Die Gesellschaft zur Erhaltung und Förderung der Oberlausitzer Mundart sucht für das Jahr 2021 wieder das beliebteste Substantiv, Verb und Adjektiv in Oberlausitzer Mundart, das in Verbindung mit dem Essen, Trinken und Kochen steht. Aus der Vielzahl der eingegangenen Vorschläge hat eine Jury aus jeder Wortart drei Wörter ausgewählt. Zur Wahl stehen:



Substantive

Gewiegtebrutl: Buletten

Bruträmpftl: Brotanschnitt

Braajglsaalz: Einbrenne aus Mehl, Fett und Salz

Verben

oabseegn: abgießen

duttln: trinken

katschln: schmatzend kauen

Adjektive

lipperläppsch: lecker, gut schmeckend

gebeeßch: beißend, bissig

herrlch: wählerisch beim Essen, mäkelig

Die Leser des WochenKuriers werden gebeten, aus jeder Wortart für ein Mundartwort abzustimmen. Dazu reicht es, einfach eine Mail mit den drei Favoriten an oberl.mundart@gmail.com zu schicken. Bekanntgegeben werden die drei Oberlausitzwörter auf einer Veranstaltung zum Tag der Oberlausitz im August.