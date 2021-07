Vollsperrung in BÃ¼hlau

https://byota.ca/most-essays-focus-on,Researcher + Writer + Proofreader, the combination of these three gives the perfect result. Where, the researcher can Die Baumaßnahme zum Ersatzneubau einer Stützmauer und Verlegung der Straße im Großharthauer Ortsteil Bühlau beginnen kommender Woche. Dies führt im Bereich der Hauptstraße 58 (Ortsanfang Bühlau, kommend von der B6) zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. So muss die Straße unter anderem in zwei Phasen voll gesperrt werden.

Gesamtkosten: circa 500.000 Euro

Wie der Bauunternehmer Eurovia Verkehrsbau Union GmbH bekannt gab, erfolgt die erste Vollsperrung vom 26. Juli bis 5. September. Die zweite Phase der Vollsperrung beginnt vom 18. bis 31. Oktober.

In der Zwischenzeit wird der Verkehr mittels halbseitiger Sperrung und Ampelschaltung weitergeleitet. Anwohner können bis zum Zeitraum des Asphalteinbaus ihre Grundstücke erreichen und haben gesondert Informationen per Post bekommen.