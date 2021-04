VGH-Flotte wird moderner

The professional Poor Service Delivery Essay is here to help build-up good grades for individuals as well as highly spirited students with the wish of having the best result College Essay Writing Service By utilizing these services, you are establishing on your own up to fail. Elementary School Homework Help Online - 100% Original, Non-Plagiarized Papers! To buy term paper on the internet is becoming an increasingly popular way of purchasing for many college students. This is since it can enable you to save a lot of money without compromising the quality of the documents you are purchasing. The main reason people turn to this system is to make sure they Continue reading "Buy Die neue Farbe ist aber bei Weitem nicht die einzige Neuerung an dem Fahrzeug. »Der Bus verfügt über einen Abbiegeassistenten, der den Fahrer warnt, wenn sich rechts neben ihm Fußgänger oder Radfahrer im toten Winkel befinden. Dieser soll dazu beitragen, Unfälle beim Rechtsabbiegen zu verhindern«, verrät Christian Geymeier, Leiter Verkehr bei der Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda (VGH).

Die jüngeren ÖPNV-Nutzer dürfte eine weitere Innovation freuen. »Im Innenraum ist der Bus erstmals mit USB-Ladebuchsen ausgestattet, welche es unseren Fahrgästen ermöglichen, ihre Smartphones während der Fahrt ganz bequem aufzuladen – selbst verständlich kostenlos«, sagt Geymeier, der den Bus selbst vom Mercedes-Werk in Mannheim nach Hoyerswerda überführt hat.



Am Heck des Busses wurde erstmals eine große Zielanzeige verbaut, die es den VGH-Kunden erlaubt, auch von hinten kommend neben der Liniennummer das Fahrtziel zu erkennen.

Der Innenraum setzt neben der technischen Neuerung auch optisch neue Akzente. So ist der Fußboden in ansprechender Holzoptik gestaltet. »Bereits die Sitze des zuletzt gelieferten Busses wurden mit einer neuen Bemusterung geordert. Die Design-Konzeption unseres diesjährigen Neufahrzeugs hebt sich bezogen auf die Gesamtwirkung aber nochmals wesentlich vom Auftritt unserer bisher beschafften Fahrzeuge ab«, resümiert Geymeier.

Er ist sich sicher: »Das Thema Nachhaltigkeit steht zurecht mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Den Bus zu nutzen bedeutet, sich nachhaltig fortzubewegen und die Umwelt zu schonen. Das passende Image