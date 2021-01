Thespis-Zentrum steht vor dem Aus

Mit dem ÖPNV zum Impfzentrum

Südbrandenburg. Damit Brandenburger und Berliner schnell und unkompliziert den Weg zu ihrem Impfzentrum finden, wurden die entsprechenden Standorte in Brandenburg und Berlin in die VBB-Fahrinfo eingearbeitet. Mit einem Sonder-Update sind alle elf Impfzentren in Brandenburg und alle sechs Impfzentren in Berlin abrufbar. In der VBB-Fahrinfo werden der Standort, umliegende Haltestellen und der etwaige Fußweg bis zur Haustür des jeweiligen Impfzentrums angezeigt. Mit den neuen Funktionen kann gezielt nach guten Verbindungen zu einem bestimmten Impfzentrum gesucht werden und unterstützen so bei der Abstimmung des individuellen Impftermins auf den ÖPNV-Fahrplan. Mit der allgemeinen Eingabe »Impfzentrum« ist es außerdem möglich, sich eine Liste mit allen Impfzentren anzeigen zu lassen. So ist die VBB-Fahrinfo auf der VBB-Webseite sowie in der VBB-App Bus und Bahn ganz unkompliziert und komfortabel als Routenplaner auf dem Weg zum jeweiligen Impfzentrum nutzbar.Damit Brandenburger und Berliner schnell und unkompliziert den Weg zu ihrem Impfzentrum finden, wurden die entsprechenden Standorte in Brandenburg und Berlin in die VBB-Fahrinfo eingearbeitet. Mit einem Sonder-Update sind alle elf Impfzentren in…