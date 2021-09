Tag des offenen Denkmals im Bahnhof Bautzen

Cover read this from CV Writers. We also provide professional CV writing services and LinkedIn profile writing. Am Sonntag, den 12. September öffnet der Bahnhof in Bautzen für interessierte Besucher. Für die Gäste besteht von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, einen Blick in die Großraumbüros des Straßenverkehrsamtes zu werfen und die historischen Wandbilder in der ersten Etage zu bewundern. Die bekannten Sgraffiti des Künstlers Alfred Herzog waren nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden und konnten trotz grundhafter Sanierung überwiegend erhalten werden.

Business Plan Presentation Ppt - Stop getting unsatisfactory grades with these custom term paper advice Dissertations, essays & academic papers of highest quality. Ab 15 Uhr steht der Vize-Landrat Udo Witschas für Gespräche zur Verfügung. Außerdem können die Besucher vor Ort mit den Mitarbeitern des sozialen Projektes „Frühe Hilfen“, der Pflegenetzwerkkoordinatoren sowie Beauftragten für sorbische Angelegenheiten sprechen.