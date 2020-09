Spitzenreiterinnen aus Berlin zu Gast im Rödertal

Schon in der Vorbereitungsphase ließ HCR-Präsident Andreas Zschiedrich mit seiner Aussage zu den „Füxxen“ aufhorchen: „Für mich zählen die Berlinerinnen zum ganz engen Kreis der Favoritinnen, wenn es um die vordersten Plätze geht. Sie haben sich klug verstärkt. Trainerin Susann Müller hatte noch mehr Zeit, um ihre Spielphilosophie zu vermitteln.“ Die Gäste bestätigten diese Vorschusslorbeeren und starteten mit drei deutlichen Siegen in die Spielzeit 2020/2021. Zum Auftakt ließen sie im heimischen Fuxxbau den Tigers des VfL Waiblingen keine Chance (29:18). Diesen Schwung nahmen sie mit in das nächste Spiel gegen den TSV Nord Harrislee. Auch auswärts fuhren sie einen ungefährdeten 28:20-Sieg ein. Zuletzt überrollten die Tabellenführerinnen (6:0 Punkte) auch TG Nürtingen mit 36:20. Die Ergebnisse zeigen, dass die ehemalige Nationalspielerin Müller auf der Trainerbank bisher einen guten Job macht und die Neuzugänge gut integriert hat. Immerhin beendete die langjährige Führungsspielerin Anna Blödorn vor der aktuellen Saison ihre Karriere. Als Ersatz konnte Lynn Molenaar vom norwegischen Erstligisten Molde HK in die Hauptstadt gelotst werden. Die variabel einsetzbare Rückraumspielerin stand zuletzt auch im erweiterten Aufgebot der niederländischen A-Nationalmannschaft. An ihrer Seite sorgt Fabienne Kunde, deren Vertrag im Sommer verlängert wurde, für jede Menge Torgefahr. Eine weitere große Veränderung gab es auf der Torhüter-Position. Annabell Krüger wechselte zum HC Leipzig und kurz vor dem Saisonstart zog sich Chantal Pagel einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. Dadurch standen die beiden Neuzugänge Sarah Hübner und Sofie Svarrer Hansen direkt im Fokus.

Schon kurz nach dem Abbruch der letzten Saison wurden auch die Arbeitspapiere von Kreisläuferin Tina Wagenlader, Linksaußen Anna Ansorge und Rückraumspielerin Linea-Sophie Höbbel verlängert. Auf der Außenposition wechselte außerdem Zeliha Puls von den Luchsen aus Rosengarten zu den Spreefüxxen.

Im letzten Aufeinandertreffen konnte Ann-Catrin Höbbel das Schwesternduell mit Linea-Sophie noch für sich entscheiden. Allerdings ging es schon damals sehr knapp zu und die Bienenmannschaft setzte sich erst in einer glücklichen Schlussphase mit 28:26 durch. In den ersten Spielen der neuen Spielzeit zeigte der HC Rödertal noch zu viele Schwächen. Besonders an der Trefferquote muss noch gefeilt werden. HCR-Cheftrainer Karsten Schneider ahnte dies schon und mahnte bereits nach dem ersten Saisonspiel zur Geduld: „Ich habe schon einige Male gesagt, dass unsere Vorbereitungsphase wahrscheinlich bis Dezember andauert. Wir machen noch zu viele Fehler, die vermeidbar sind. Es dauert eben seine Zeit, bis alle Rädchen ineinandergreifen.“ Außerdem schraubte er die Erwartungen für das Spiel am kommenden Samstag zurück: „Die Spreefüxxe Berlin sind ein Aufstiegsfavorit. Aus meiner Sich ist es eines der einfachsten Heimspiele der Saison, denn wir sind klar in der Außenseiterrolle.“ Allerdings will er die beiden Punkte nicht kampflos mit nach Berlin schicken: „Wir haben nichts zu verlieren und können befreit aufspielen. Wir wollen den starken Gegner nutzen, um uns selbst zu steigern und weiter zu entwickeln.“

Übertragung im Livestream

Wie auch schon in den letzten drei Spielzeiten werden die Heimspiele des HC Rödertal im Internet via Livestream auf sportdeutschland.tv/hbf übertragen. Wer nicht in den Bienenstock kommen kann, hat so die Möglichkeit, die Partien auch vor dem heimischen Bildschirm zu verfolgen.

Jugendbundesliga startet

Die A-Jugend der SG Rödertal/Radeberg zeigte im Qualifikationsfinale eine beeindruckende Leistung. Mit 31:23 gewannen die Mädels von Trainer Steffen Wohlrab souverän gegen den Bundesliganachwuchs des BSV Sachsen Zwickau. Der Lohn war die erneute Teilnahme an der Jugendbundesliga 2020/2021. Sie startet einen Tag nach der Bundesligapartie der ersten Frauenmannschaft – am Sonntag, dem 27. September 2020. Wie es der Zufall so will kommt es zum gleichen Duell wie tags zuvor. Denn die SG Rödertal/Radeberg empfängt um 14:00 Uhr in der Sporthalle am Schulzentrum in Großröhrsdorf ausgerechnet die Jugend der Spreefüxxe Berlin.