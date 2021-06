So werden die Schiebocker Tage gefeiert

Buy Book Comment Faire Une Dissertation En Eco Droit. You're probably reading this page because you've been assigned a book report. Take a minute and wipe the sweat off your Die Schiebocker Tage zählen seit Jahren zu einem der größten Volksfeste in der Region. Aufgrund der immer noch geltenden Corona-Schutzmaßnahmen muss das Stadtfest in abgespeckter Form stattfinden. Trotzdem wird es diesen Samstag zwischen 17 und 23 Uhr Einiges im Bischofswerdaer Stadtzentrum geboten.

Zahlreiche Gastronomen in der Innenstadt werden gemeinsam ihre Außengastronomie öffnen. Auch einige Händler und Vereine beteiligen sich an der Aktion und wollen ihre Kunden und Gäste mit besonderen Aktionen überraschen. Alle Freunde und Fans der Schiebocker Tage sind daher herzlich eingeladen in den Biergärten der Stadt bei entspannter Live-Musik zu verweilen und den Unternehmen die Treue zu halten.

Am Samstag erwartet die Gäste ein vielfältiges Programm: die Bar Enjoy, der Feinkostladen „DeliCat“, der Eine Welt Laden, die Weinhandlung Francke, Haus zwei Welten, der Schiebocker Fleischer auf dem Altmarkt, der DJ Norman Reitner, Haus der Dame Gierth, Hotel Evabrunnen am Altmarkt sowie Winter Automobilpartner werden Getränkeausschank, Musik und tolle Aktionen bieten.

Unkomplizierte Corona-Tests vor Ort möglich

Für den Besuch der Gastronomie ist derzeit ein tagesaktueller negativer Corona-Test erforderlich. Für nachweislich vollständig Geimpfte und Genesene gelten Sonderregeln. Für alle Anderen wird im Großen Saal des Rathauses von Cordula Grüber, der Inhaberin der Sonnen-Apotheke, zwischen 16 und 21 Uhr ein Testzentrum eröffnet.