Skatepark Wilthen jetzt noch schÃ¶ner

Viel Zeit, Nerven und Schweiß kostete der Bau der neuen »Jump Box« am Skatepark in Wilthen. Über 60 Arbeitsstunden wurden investiert. Geeignet ist das neue Element für fast alle gängigen Sportgeräte auf Rädern oder Rollen. Die Rampe kann von vier Seiten aus befahren werden. Besonders dafür eignen sich Skateboards, BMX, Inliner oder Scooter, ließ Carolin Griesch (Foto) von den Valtenbergwichteln wissen.

Die Stadt Wilthen bezuschusste das Gesamtprojekt mit 7000 Euro. Ein weiteres Element konnte bereits im Oktober 2020 gebaut werden. Das Projekt wird mit der neuen »Jump Box« vervollständigt.

Die Valtenbergwichtel hatten eigentlich geplant, mit den Kinder- und Jugendlichen aus den Ort zu arbeiten, doch die Kontaktbeschränkung erlaubten keine Beteiligung der Kids.

Ein wenig aus dem Zeitplan sind die Erbauer auch gekommen. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten des Materials und dem schlechten Wetter verzögerte sich der Bau um eine Woche. Dafür wurde die Anlage in Wilthen umso schöner gestaltet.