Seenlandklinikum erhÃ¤lt Zertifikat

Zuvor hat das Klinikum erfolgreich das Dialogverfahren zum audit durchlaufen, das Arbeitgebern offensteht, die seit mindestens neun Jahren mit dem audit eine strategisch angelegte familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik verfolgen. Das Lausitzer Seenland Klinikum wurde erstmals im Jahr 2012 mit dem Zertifikat zum audit ausgezeichnet. Nach 4 Re-Auditierungen folgte nun das Dialogverfahren. Ziel des Dialogverfahrens ist es, den hohen Entwicklungsstand der familien und lebensphasenbewussten Personalpolitik zu pflegen und in einzelnen ausgesuchten Bereichen das Optimierungspotenzial zu nutzen. Zur Qualitätssicherung des Zertifikats wird in drei Jahren ein weiteres Dialogverfahren zu durchlaufen sein.

Zu den aktuellen Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben gehören im Klinikum unter anderem die Erstellung zuverlässiger Dienstpläne nach den Kriterien der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Inanspruchnahme von Teilzeitangeboten in allen Berufsgruppen oder die Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Gearbeitet wird jetzt am weiteren Ausbau des Betrieblichen Gesundheitsmanagements oder auch a n der Etablierung der digitalen Schulungsressourcen.

Für das besonders langanhaltende Engagement und den erfolgreichen Abschluss des Dialogverfahrens bekommt das Lausitzer Seenland Klinikum nun ein besonderes Zertifikatslogo, das mit einer Schärpe versehen ist.