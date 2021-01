Schwan sorgt fÃ¼r Polizeieinsatz

Grünes Gewölbe: Erneut Razzia in Berlin

Dresden. Wie Staatsanwaltschaft Dresden und Polizeidirektion Dresden informieren, durchsuchten heute (5. Januar) in Zusammenhang mit dem Einbruch ins Historische Grüne Gewölbe am 25. November 2019 vier Ermittler der Soko Epaulette eine weitere Wohnung in Berlin-Rudow. Dabei wurden Handys und Dokumente sichergestellt. Die Fahndung nach dem 21-jährigen tatverdächtigen Abdul Majed Remmo wird mit Hochdruck und auch öffentlich fortgesetzt. Vier Tatverdächtige, darunter sein Zwillingsbruder, sitzen bereits in U-Haft.