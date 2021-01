Schneedecke Ã¼berfÃ¼hrt Autodieb

click to read more and get high-quality essays written only for you by an experienced academic professional Spuren im Schnee haben am frühen Mittwochmorgen in Großharthau einen Autodieb überführt. Der Dieb stahl zuvor einen Audi in Niederwiesa bei Chemnitz. Beamte einer Fahndungseinheit fanden den 45.000 Euro teuren Pkw an einem Waldstück am Volkspark. Niemand befand sich im Fahrzeug. Von dem Pkw gingen Schuhspuren in Richtung Wald. Hinzugekommene Dresdener Polizisten verfolgten die Tapsen und entdeckten unweit der A4 den 35-jährigen Tatverdächtigen. Die Beamten nahmen den Polen vorläufig fest. Ein Drogentest zeigte die Einnahme von Amphetaminen an. Es folgte eine Blutentnahme und der Audi-Fahrer ging in Polizeigewahrsam.

Kriminaltechniker sicherten Spuren an dem Audi. Anschließend wird der Eigentümer diesen wieder in Empfang nehmen dürfen. Die Soko Kfz der Kriminalpolizeiinspektion Chemnitz führt die Ermittlungen in dem Fall. Die Ermittler holten den mutmaßlichen Täter am Mittwoch ab. Ein Richter in Chemnitz wird über die weiteren strafrechtlichen Konsequenzen entscheiden.