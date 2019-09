Rödertalbienen laden zum Heimspiel

Die Gäste aus Baden-Württemberg hatten in der Endabrechnung der vergangenen Spielzeit 2018/19 nur einen Punkt Rückstand auf den HCR und belegten damit den zehnten Platz. Zum Start in die aktuelle Saison setzten sie sich in der ersten Runde des DHB-Pokals souverän mit 36:22 gegen die TSG Friesenheim durch. Es ist für die Mannschaft von Stefan Eidt am zweiten Spieltag bereits das zweite Duell mit einem Verein aus Ostdeutschland – zum Bundesligaauftakt war der SV Union Halle-Neustadt zu Gast. Dieses Duell verloren die Gäste allerdings mit 18:25 (8:9). Die Verantwortlichen von Nürtingen hatten während der handballfreien Zeit eine Menge zu erledigen. Schließlich hängte Verena Breidert nach der letzten Saison endgültig ihre Handballschuhe an den Nagel. Sie war aus Personalnot noch einmal eingesprungen und belegte mit 186/41 Toren immerhin den sechsten Platz im Scorer-Ranking. Besonders im Rückraum verstärkte sich die TG. Unter anderem wechselten Miriam Welser von TuS Metzingen und Sara Kuhrt aus der zweiten Mannschaft von Frisch Auf Göppingen an den Neckar. Auch ein bekannter Name grüßt von der Liste der Neuzugänge – Sarolta Selmeci. Die ehemalige Biene ging von 2016 bis 2018 für die Gastgeberinnen auf Torejagd, ehe sie vergangene Saison zum SV Werder Bremen wechselte.

Erste Standortbestimmung für Rödertalbienen

Das Spiel gegen die TG Nürtingen wird für den HC Rödertal eine erste kleine Standortbestimmung. Schließlich kann der souveräne Sieg im DHB-Pokal gegen die BSG Aktivist Gräfenhainichen (51:15) nicht als Maßstab dienen. Auch Auftaktgegner HL Buchholz 08-Rosengarten ist als Messlatte zu hoch. „Die Gründe für die Auftaktniederlage liegen schon bei uns, weil wir zu viele Fehler gemacht und unter anderem den Tempo-Gegenstoß nicht in den Griff bekommen haben. Trotzdem sollte man nicht vergessen, über welche große Qualität die Luchse in ihrem Kader verfügen.“ Sagte HCR-Trainer Frank Mühlner nach der Partie. In der letzten Saison konnten die Bienen das Hinspiel im Bienenstock mit 31:27 für sich entscheiden. Im Rückspiel verlor die Mühlner-Sieben allerdings mit 20:23. Es war die erste Niederlage gegen die TG Nürtingen überhaupt, nachdem der HCR von den vorherigen fünf Partien vier gewann und ein Spiel unentschieden endete.

Übertragung im Livestream

Wie auch schon in den beiden letzten Spielzeiten wird das Heimspiel des HC Rödertal im Internet via Livestream auf sportdeutschland.tv/hbf übertragen. Wer nicht in den Bienenstock kommen kann, hat die Möglichkeit, die Partie auch auf dem heimischen Sofa zu verfolgen.

Florian Triebel